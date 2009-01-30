İtirafçı Aygan'a İsveç'te iki saatlik gözaltı

PKK ve JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan, İsveç'de gözaltına alındı. Aygan'ın Türkiye'ye iadesi sözkonusuydu. Ama mahkeme, iadeyi onamadı. Aygan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Cemal Subaşı / Tempo24



Abdürkadir Aygan'a ilişkin gelişmeler şöyle yaşandı:



- Türkiye'nin iade istemi üzerine dün sabah erken saatlerde İsveç polisi tarafından evinden alınarak gözaltına alındı. Bu sabah mahkemeye çıkartıldı. Gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmaması görüşüldü.



- Aynı zamanda Türkiye'nin iade talebi görüşüldü.



- İade talebi mahkemece yetersiz bulundu.



- Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Aygan’ın avukatı Gunnar larsson, mahkeme öncesi iddiaların temelsiz ve çok zayıf olduğunu söylemişti.



Türkiye'de ölü



Aygan'ın gözaltına alındığı haberini İsveç gazetesi Expressen, “Savaş suçlusu gözaltına alındı” başlığı ile duyurdu.



Gazete Aygan’ın aranan kişi olmadığını, Türkiye’de “ölü” olarak kayda geçirildiğine dikkat çekti.



Aygan’ın 1990’lı yıların başında JİTEM’e dahil olduğu gün “öldüğünü” belirten gazete Aygan’a Aziz Turan adı altında yeni kimlik verildiğini hatırlattı.



Aziz Turan’ın 9 yılda Ermeni Soykırımı’ndan bu yana en kötü “etnik temizlik” olaylarına karışmakla suçlandığını belirten gazete, insan hakları savunucularına göre 17 binden fazla kişinin kayıp olduğunu vurguladı.



“Aziz Turan” ismi ile Türkiye’yi terk ettiği belirtilen Aygan’ın 2005 yılında İsveç’te gerçek adı olan Abdulkadir Aygan adı ile iltica hakkı elde ettiği kaydedildi. Türkiye’nin Aziz Turan’ı istediğini ancak İsveç’in Aygan’ı gözaltına aldığını ifade eden gazete, “Türkiye Aygan’ın yaşadığını kabul etmeye cesaret edemiyor, çünkü ordu onu ölü diye olarak bildirdi” dedi.



Kırca intihar etmişti



Aygan'ın'ın özellikle JİTEM'in Doğu ve Güneydoğu'daki faaliyetlerini anlatması, iddiaların ulusal basında yer almasının akabinde JİTEM'de görev yapan emekli Albay Abdülkerim Kırca'nın intihar etmesi dikkat çekmişti.



'Telle boğuyorduk'



Abdülkadir Aygan, Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e verdiği röportajda önemli iddialarda bulunmuştu. Satırbaşları şöyleydi:



- JİTEM’e giren canlı çıkmazdı. Kuşkulandıklarımızı, suçlu olsun olmasın JİTEM’e çeker, sorgular, infaz ederdik. Sonra da yola atardık.



- JİTEM’in Diyarbakır’daki en kanlı dönemi Binbaşı Abdülkerim Kırca’nın grup komutanlığı dönemidir. O sırada sadece biz 30 kişi öldürdük.



- İhsan Haran diye bir genç vardı. Kırca’nın emriyle kafasına sıkıldı. Ama ölmeyip hastaneye gitmiş. Hastane basıldı, yeniden infaz edildi.



- PKK’lı olduğu sanılan bir genci ve alakasız amcasını JİTEM’e çektik. Sorgulayıp Kırca’nın emriyle telle boğduk, ölüleri Silvan yoluna attık.



- PKK’lı olmadığını ağlaya ağlaya söyleyen bir gençle sevgilisini aldık. Genç kıza bizzat Kırca işkence yaptı. Cesetleri Sivas yönünde attık.



