İtirafçı Aygan, şehit gösterildi!

Emekli Albay Abdülkerim Kırca'nın intiharı ile gündeme gelen itirafçılar yıllarca JİTEM tarafından kullanıldı. İddiaların odağındaki eski PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan ise ilginç bir özelliğe sahip. Aygan'ın, itirafçı olduktan sonra kayıtlara 'şehit' olarak geçirilip kendisine 'Aziz Turan' ismiyle yeni kimlik çıkarıldığı ileri sürülüyor.



Bu durum 2006 yılında Diyarbakır 7. Kolordu Askerî Mahkemesi'nde görülen davada ortaya çıktı. Aralarında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da bulunduğu 8 sanık, JİTEM adına 8 cinayet işledikleri iddiasıyla yargılanıyordu. Ancak bir sorun vardı. Sanıklardan Abdulkadir Aygan, Türkiye'yi terk etmişti. 10 yıl devlet adına çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte İsveç'e sığınmıştı. Askerî mahkeme, Aygan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. Eski itirafçının bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.



Zaman gazetesinin haberine göre, bunun mümkün olmadığı yine resmî bir yazıyla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği cevapta Abdulkadir Aygan'ın 'şehit' sayılarak nüfus kaydının kapatıldığını bildirdi. Bu yüzden de Aygan hakkında arama kararı çıkarılamayacağını vurguladı.



Dava düğümleniyordu. 26 Ekim 2006 tarihli duruşmada yeni bir bilgiye ulaşıldı. Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan Aygan'a yeni bir kimlik verilmişti. Doğum yeri Malatya, ismi de 'Aziz Turan'dı. Mahkeme heyeti, itirafçının bu adla aranmasını kararlaştırdı. Ancak bu yol da kapalıydı. Eski itirafçı, 'savaş mağduru' sıfatıyla İsveç'e siyasi sığınma talebinde bulunurken asıl ismi olan 'Abdulkadir Aygan'ı kullanmıştı. Yani İsveç'te 'Aziz Turan' ismiyle yaşayan biri yoktu. Türkiye'de de Abdulkadir Aygan 'şehit' gözüktüğü için sonuç alınamadı. Bütün bu bilgiler, JİTEM davasının görüldüğü günlerde Vatan ve Star gazetelerinde yayınlandı. Aradan geçen 2 yıl boyunca da yalanlanmadı.



PKK itirafçıları yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatı bünyesinde 'sivil memur' olarak çalıştı. Abdulkadir Aygan da 1991 yılından 2001'e kadar tam 10 yıl boyunca Diyarbakır ve Burdur Jandarma asayiş komutanlıklarında görev yaptı. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi, JİTEM davasında adı geçen sanıkların askerî personel olup olmadıklarını 2006 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na sordu. Mahkemeye gönderilen 20 Ekim 2006 tarihli cevapta, cinayet ve bombalama gibi çok sayıda suçtan yargılanan 5 kişinin askerî personel olduğu belirtildi. Personel Başkanı Tuğgeneral Vahdettin Bereceli imzalı belgede, Adil Timurtaş ve Recep Tiril'in işçi, Ali Ozansoy, Abdulkadir Aygan (Aziz Turan) ve Fethi Çetin'in memur olarak Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı bünyesinde çalıştıkları kaydedildi.



Aygan'ın tayini 1999 yılında Burdur'un Bucak ilçesine çıktı. Burada Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) iştirakçisi de oldu. 24 Ocak 2001'de 'Aziz Turan' ismiyle OYAK'a dilekçe vererek iştirakçilik talebinde bulundu. Bu isteği kabul edildi ve 15 Şubat 2001'de daimi üyeliğe alınarak 5-294982 numara ile kayıt defterine eklendi. Aygan, 12 Eylül 2001 tarihinde resmî görevinden istifa etti. Ardından da 5 çocuğu ve eşiyle beraber İsveç'e sığındı.

