İtirafçı Aygan için yeniden iade talebi

Ergenekon operasyonlarıyla birlikte, Türkiye’de yaşanan faili meçhul cinayetler yeniden gündeme gelirken Adalet Bakanlığı’nın başta Musa Anter cinayeti olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu’da işlenen bazı faili meçhul cinayetlerin kilit ismi itirafçı Abdulkadir Aygan’ı 5 ay önce İsveç’ten bir kez daha istediği ortaya çıktı.



DTP’li Özdal Üçer, 20 Eylül 1992’de öldürülen Anter cinayeti Meclis gündemine taşıdı. Üçer, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, bir dönem JİTEM tarafından kullanılan ve şu an İsveç’te yaşayan Aygan’ın itiraflarında; Anter’in, Cem Ersever, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım, itirafçı Cemil Işık ve halen korucu olduğu belirtilen Şırnaklı Hamit tarafından planlanarak öldürüldüğü, tetiği de Şırnaklı Hamit’in çektiğine yönelik bilgi verdiğini belirtti.



Üçer’in “Anter cinayeti ile ilgili ne yapıldı?” diye sorduğu Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin yanıtında, İsveç’te bulunan failin iadesinin talep edildiğini ancak, bu ülkenin ek belge ve bilgi istediğini belirtti. Şahin, iade talepnamesinin, istenilen ek belgelerle geçen 21 Ağustos’ta bir kez daha gönderildiğini ancak henüz yanıt alınamadığını anlattı.

