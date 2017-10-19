İtirafçı albay: Villadaki toplantıda Adil Öksüz ve Sönmezateş'i gördüm

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- FETÖ\'nün darbe girişimi soruşturmasında \'Şapka\' kod adıyla gizli tanıklık yapan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, Antalya\'da 3 eski komutanın yargılandığı davada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile tutuksuz sanık eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya\'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu\'ndaki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yurdagül, Karagöz, tutuksuz sanık Kaya, avukatları ve yakınları katıldı. Daha önce FETÖ\'nün darbe girişimi soruşturmasında \'Şapka\' kod adıyla gizli tanıklık yapan, mahkeme sürecinde kimliğini açıklayan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, tanık sıfatıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Sanık Yurdagül\'ü Diyarbakır İl Jandarma Komutanı yardımcısıyken, kendisi de 2009-2011 yılları arasında Diyarbakır\'da Jandarma Bölge Komutanlığı\'nda görev yaparken tanıdığını belirten Hakan Bıyık, FETÖ çerçevesi içinde Yurdagül ile tanışıklığı olmadığını söyledi. Darbe girişiminden önce 5 Temmuz 2016\'da \'Benim sözde ağabeyim\' diye tabir ettiği kişi tarafından acil olarak Ankara\'ya çağrıldığını anlatan Hakan Bıyık, \"Ankara\'ya gittim ve beni o malum planların yapıldığı villaya götürdüler\" dedi.

6 Temmuz 2016 tarihinde sanık Yurdagül\'le yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Hakan Bıyık, o tarihte bayram görüşmesi yapmış olabileceğini, aksi durumda gittikleri villada telefonların getirilmemesi için tembihlendiklerini söyledi. FETÖ\'nün villada yaptığı toplantıda karacı, havacı, denizci bazı generaller olduğunu ve adını bildiği bütün isimleri söylediğini aktaran Hakan Bıyık, o toplantıda Adil Öksüz, Gökhan Şahin Sönmezateş ve daha birçoğunu gördüğünü söyledi. Jandarma olarak sadece kendisinin villada bulunduğunu kaydeden Hakan Bıyık, örgütün sözde imamına villadan gitmek istediğini söylediğini ama izin verilmediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe\'nin \"Kapı kitli mi yani çıkamıyor musunuz?\" sorusu üzerine Hakan Bıyık, \"Hayır toplantı yapılan villada kilit yok ama kapıya çıkıp gidemiyorsunuz, orada hiç kimse bunu yapamıyor. Nasıl anlatayım, bir manevi baskı, psikolojik baskı var. Çıkıp gidemezsiniz, yapamadım yani\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Tepe\'nin, \"Bu manevi baskıyı anlayamadım ben, sizin yaşınız kaç, belli bir görevdesiniz, nasıl bir manevi baskı bu?\" sorusu üzerine Hakan Bıyık, buna cevap vermek istemediğini söyledi.

Hakan Bıyık, villada bulunduğu sırada sözde sıkıyönetim direktifi listesi hakkında bir konuşma yapılmadığını, ancak 15 Temmuz öncesinde \'Bizden olmasa da bizi destekler\' gibi konuşmalar yapıldığı iddiasında bulundu. ByLock kullandığını söyleyen Hakan Bıyık, Ahmet Yurdagül\'ün kullanıp kullanmadığına dair bilgiye sahip olmadığını söyledi. Hakan Bıyık ayrıca ByLock\'u iş yerinde hiç kullanmadığını, akşam eve gittiğinde mesajları okuyup cevap verdiğini, 2014 sonunda ise örgütün başka bir program kullanmaya başladığını söyledi.

Bu örgütün üyesi asker kişilerin birbiriyle irtibatlı olup olmayacağını kesinlikle bilemeyeceğini aktaran Hakan Bıyık, bu durumda sözde sıkıyönetim komutanlığına atanan Yurdagül ve Karagöz\'ü bilmemesinin normal olduğunu belirtti.

Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.