Itır Esen hakkında suç duyurusu

Ümit TÜRK-Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) MİSS Turkey yarışmasında birincilik tacı geri alınan Itır Esen\'e, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. \"15 Temmuz Gazileri\" olarak suç duyurusunda bulunanlar, Esen hakkında 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.



Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na grup, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımla tepkilere neden olan Itır Esen hakkında suç duyurusunda bulundu.

\"ŞEHİTLİĞE VE BU UĞURDA DÖKÜLEN KANLARA HAKARETTE BULUNDU…\"



Grup adına açıklamayı Avukat Ateş Öcal yaptı. Öcal, “Bugün burada 15 Temmuz gazileri olarak aşağılık bir olaya ceza ve tazminat davası açmak için toplamış bulunmaktayız. 15 Temmuz 2017\'de Itır Esen adlı gencimiz twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şehitliğe ve bu uğurda dökülen kanlara iğrenç bir hakarette bulunmuştur\" dedi. Öcal “Manevi tazminat davamızı en küçük para birimimiz olan bir kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir. Ceza vermek\" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSU VE BİRER KURUŞLUK DAVA…



Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Itır Esen hakkında, 33 kişi ayrı ayrı “Hakaret\" suçundan dava açılmasını talep etti. Aynı 33 kişi ayrıca birer kuruşluk manevi tazminat davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu.

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