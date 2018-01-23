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İtifrafçı olan astsubay serbest bırakıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay B

23 Ocak 2018 13:40

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'daki 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli astsubay B.P., FETÖ/PDY üyesi olduğunu itiraf ederek, polise teslim oldu. B.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında herhangi bir soruşturma veya yakalama kararı çıkarılmayan Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli astsubay B.P, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gidip FETÖ/PDY üyesi olduğunu belirterek teslim oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan B.P., Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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