İthalattaki hızlı artışla dış ticaret açığında tırmanış sürüyor

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Döviz kurlarındaki hızlı yükselişe karşın, ithalattaki artışın, ihracattaki artışı büyük ölçüde aşmasın8a bağlı olarak dış ticaret makası açılıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın öncü verilerine göre, dış ticaret açığı Nisan\'da yüzde 32.83 artışla 6.65 milyar dolara, yılın ilk dört ayında da yüzde 55.2 artışla 27.37 milyar dolara çıktı.

Buna göre, Nisan\'da;

- ihracat yüzde 8.59 artışla 13.88 milyar dolara,

- ithalat yüzde 15.42 artışla 20.53 milyar dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen Nisan ayındaki yüzde 71.8 düzeyinden, bu yıl Nisan ayında yüzde 67.6 düzeyine daraldı.

Nisan\'da en fazla ihracat yapılan ülke;

- 1.37 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla

- 852 milyon dolar ile İngiltere,

- 786 milyon dolar ile İtalya izledi.

Nisan\'da en çok ihracat yapılan fasıl;

- 2.5 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken,

en çok ithalat yapılan fasıl da;

- 3.1 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ve Pazartesi günü açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 5.86 milyar dolara, ilk çeyrekte de yüzde 64.1 artışla 20.7 milyar dolara yükseldi.