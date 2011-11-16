-İthalatta mineral yakıt ve yağ ilk sırada ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye, bu yılın 9 ayında yaklaşık 39 milyar 267 milyon 231 bin dolar ile en fazla mineral yakıt ve mineral yağ ithalatına döviz ödedi. Ocak-eylül döneminde en fazla ithalatın yapıldığı ikinci ürün grubu 20,5 milyar dolar ile kazan, makine ve cihazları, üçüncü ürün grubu da 15,2 milyar dolar ile demir ve çelik grubu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin mineral yakıt ve mineral yağ ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 arttı. 2010 yılı Ocak-eylül döneminde mineral yakıt ve yağ ithalatı 28 milyar 81 milyon 170 bin dolar, yılın tamamında ise 38 milyar 497 milyon 229 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti. 2010 yılının 9 ayında 14 milyar 877 milyon 266 bin dolarlık kazan, makine ve cihaz ithalatı ise bu yılın 9 ayında ithalatı yüzde 37,6 artışla 20 milyar 473 milyon 541 bin dolar oldu. Demir-Çelik ihracatı da bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 15 milyar 255 bin 100 bin doları buldu. -5,8 milyar dolarlık kıymetli taş ve metal ithal ettik Bu arada bu yılın Ocak-eylül döneminde toplam 181 milyar 661 milyon 80 dolarlık ithalatın 12 milyar 710 milyon 962 bin dolarını motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ithalatı, 12 milyar 594 milyon 953 bin dolarını elektrikli makine ve cihazlar ithalatı, 9 milyar 768 milyon 786 bin dolarını plastik ve plastikten mamul eşya ithalatı, 5 milyar 829 milyon 696 bin dolarını inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri ithalatı oluşturdu. Ocak-eylül döneminde gıda ve tarım ürünleri de önemli bir ithalat kalemi oldu. Bu çerçevede canlı hayvan ithalatına 685 milyon 423 bin dolar, et ve yenilen sakatat ithalatına 462 milyon 931 bin dolar, balık, kabuklu hayvan ve yumuşakça ithalatına 122 milyon 837 bin dolar, süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvanları ithalatına 64 milyon 448 bin dolar, sebze, kök ve yumru ithalatına 267 milyon 881 bin dolar, meyve, kabuklu yemiş ithalatına 289 milyon 363 bin dolar, kahve, çay ithalatına 83 milyon 742 bin dolar ve hububat ithalatına 1 milyar 564 milyon 471 bin dolar ödendi.