İthalatta gümrük vergileri sıfırlanıyor

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yer alan kararla Türkiye'de üretilmeyen ham maddelere vergisiz ithalat yolu açıldı.
Business HT haberine göre Temmuz'dan itibaren Türkiye'de üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlanacak.
Söz konusu ürünlerin tekstil, demir-çelik, ekeltrik-elektronik ürünleri ile bazı özel tanımlı kimyasallardan oluştuğu belirtildi.
Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu kararla sanayicilerimizin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin artırılması hedeflenmektedir." denildi.