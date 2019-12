-İTHALATIN ET FİYATINI UCUZLATMADIĞI İTİRAFI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - 2011 Yılı Programında, ''kırmızı et fiyatlarını belirli bir seviyeye indirmek için kullanılan ithalat izinlerinin, Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü'nün pazar payının düşüklüğü ile yaygın bir satış ve pazarlama ağına sahip olmaması nedeniyle yeterince etkili olamadığı'' belirtildi. Programda, son dönemde yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle EBK'nın Bakanlar Kurulu kararlarıyla verilen ithalat izinleri kapsamında 16 bin ton damızlık olmayan canlı sığır ithalatı yaptığı, EBK'nın 2010 yılı sonuna kadar 6 bin 100 ton sığır eti ithal etmeyi öngördüğü kaydedildi. Yıl sonuna kadar kuruluşun gümrük vergisiz olarak 60 bin ton damızlık olmayan canlı sığır ithal etmesi için gerekli anlaşmaların imzalandığı ifade edilen programda, ''Ancak yükselmiş olan kırmızı et fiyatlarını belirli bir seviyeye indirmek için kullanılan söz konusu ithalat izinleri, EBK'nın pazar payının düşüklüğüyle yaygın bir satış ve pazarlama ağına sahip olmaması nedeniyle yeterince etkili olamamıştır'' tespitine yer verildi. Programda verilen bilgilere göre, Türkiye'deki toplam 10,7 milyon baş olan sığır mevcudunun yüzde 41'i kültür melezi sığırlardan, yüzde 32,7'si ise saf kültür ırkı sığırlardan oluşuyor. Toplam 22 milyon baş olan koyun varlığının ise yüzde 95,2'si verimi görece düşük olan yerli koyunlar. Bu kapsamda, hayvan ıslahı ve nitelikli damızlık sığır elde edilebilmesi amacıyla 2010 yılında suni tohumlama metoduyla yaklaşık 2,3 milyon baş sığır tohumlanması programlanırken, 2010 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla suni tohumlama sayısı yaklaşık 700 bin adet olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar bu sayının 1,7 milyon düzeyine çıkması bekleniyor. 2009 yılı ikinci yarısından itibaren sürekli bir artış eğilimine giren kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için ilk etapta, 2010 yılında, EBK'ya kasaplık hayvan ithalatı görevi verildiği, fiyatlarda bir gerileme olmaması nedeniyle daha sonra gümrük vergileri indirilerek, özel sektöre de besi materyali ve karkas et ithalatı izni verildiği anlatıldı. Bu uygulamaları tamamlayacak şekilde, kırmızı ete olan talep baskısının azaltılması amacıyla talebin tavuk, hindi ve balık gibi et türlerine kaydırılmasının önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği vurgulandı. Bununla beraber, kırmızı et üretimi amacıyla başta koyunculuk olmak üzere hayvan sayısının artırılması ve besiciliğin yaygınlaştırılmasının önemini devam ettirdiği, diğer et üretim amaçlı hayvan yetiştiriciliğinin özendirilmesi ihtiyacı bulunduğu belirtildi. Damızlık ithalatı konusunda ise geçmiş yıllardaki ithalat seviyesine yakın şekilde 2009'da 2 bin 149 baş damızlık gebe düve ithalatı yapılmışken, bu miktarın 2010 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 12 bin 247 baş olarak gerçekleştiği belirtildi. Yaklaşık 3 bin başı damızlık etçi ırk sığırlardan oluşan bu ithalatın, yıl sonuna kadar yaklaşık 22 bin baş düzeyine çıkmasının beklendiği, bu durumun, yurt içi damızlık hayvan ihtiyacının karşılanması, büyük ölçekli işletmelerin sayısal olarak artırılması ve etçi ırk hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla et üretimine katkıda bulunduğunun düşünüldüğü kaydedildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde karlılığı etkileyen en önemli unsur olan kaliteli kaba yem arzında destekleme politikalarıyla önemli miktarda artış sağlandığı, yem bitkilerinin kalite ve çeşit bakımından geliştirilmesi ve üretimlerinin artırılmasının sektör açısından önemini koruduğu vurgulandı.