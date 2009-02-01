İthalatımızın yarısı altı ülkeden

Türkiye 2008'de, 201,8 milyar dolarlık ithalatının yüzde 48,4'ünü, altı ülkeden yaptı. Altı ülkeden ithalat toplamı 97,6 milyar doları buldu.



Türkiye'nin ithalatında geleneksel pazarlar ağırlığını korurken, Rusya, Almanya ve Çin ilk 3 sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye geçen yıl Rusya'dan yüzde 33,2 artışla 31,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, Almanya'dan yüzde 6,5 artışla 18,7 milyar dolarlık, Çin'den yüzde 18,2'lik artışla 15,6 milyar dolarlık ithalat yaptı.



Rusya'nın Türkiye'nin ithalatındaki payı yüzde 15,5, Almanya'nın yüzde 9,3, Çin'in ise yüzde 7,8 olurken, 2007 yılında Rusya'dan 23,5 milyar dolarlık, Almanya'dan 17,5 milyar dolarlık, Çin'den 13,2 milyar dolarlık ithalat yapılmıştı.



Türkiye 2008 yılında ABD'den yüzde 46,6 artışla 11,9 milyar dolarlık, İtalya'dan yüzde 10,4 artışla 11 milyar dolarlık, Fransa'dan yüzde 14,9 artışla 9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. ABD'nin ithalattaki payı yüzde 5,9, İtalya'nın payı yüzde 5,5, Fransa'nın payı yüzde 4,5 oldu.



Türkiye'nin ithalatında ilk sıralarda yer alan diğer ülkelere bakıldığında, İran'dan yüzde 23,9 artışla 8,2 milyar dolarlık, Ukrayna'dan yüzde 35,1 artışla 6,1 milyar dolarlık, İngiltere'den yüzde 2,8'lik gerileme ile 5,3 milyar dolarlık, Güney Kore'den yüzde 6,4 gerileme ile 4,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.



Türkiye'nin, 2008 yılında en fazla ithalat yaptığı bazı ülkeler ve bu ülkelerin ithalattaki payları şöyle:



(BİN DOLAR) (YÜZDE)

ÜLKELER 2007 2008 PAY DEĞİŞİM

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Rusya Fed. 23.508.494 31.317.596 15,5 33,2

Almanya 17.539.955 18.682.114 9,3 6,5

Çin 13.234.092 15.642.623 7,8 18,2

ABD 8.166.068 11.971.409 5,9 46,6

İtalya 9.967.973 11.008.455 5,5 10,4

Fransa 7.849.709 9.021.719 4,5 14,9

İran 6.615.394 8.199.594 4,1 23,9

Ukrayna 4.519.114 6.106.808 3,0 35,1

İngiltere 5.477.102 5.323.540 2,6 -2,8

Güney Kore 4.369.903 4.089.879 2,0 -6,4

Japonya 3.703.442 4.021.871 2,0 8,6

İspanya 4.342.994 4.546.842 2,3 4,7

Cezayir 2.108.491 3.262.176 1,6 54,7

Hollanda 2.655.039 3.048.262 1,5 14,8

Belçika 2.868.671 3.148.361 1,6 9,7

