İthalatı ihracatını geçince altın cari açığı negatif etkiledi

2012 yılında altın ihracatının ithalattan fazla olmasının cari açığa pozitif katkısı, bu yılbaşından itibaren ithalatın ihracatı geçmesiyle tersine döndü.

Altının bu yılın başından beri devam eden cari açığa negatif katkısı ocak-temmuz döneminde 8 milyar 421 milyon dolara ulaştı. Aynı zamanda temmuz ayında altının cari açığa negatif katkısı 1 milyar 434 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Altın hariç cari açık verileri incelendiğinde, 2012 yılı ocak-temmuz döneminde 35 milyar 712 milyon dolarlık cari açık bu yılın aynı döneminde 2 milyar 34 milyon dolar azalarak 33 milyar 678 milyon dolara geriledi.

2013 temmuz ayında ise altın hariç cari açık 4 milyar 352 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari açık değerlendirildiğinde açığın seyrinin dalgalı ancak trendinin aşağı yönlü olması dikkati çekiyor.