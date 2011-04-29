İthalat patladı, dış açık rekor kırdı

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İç talepte devam eden güçlü seyir ve ithalatta beklentilerin üzerinde artış sonucu dış ticaret açığı Mart'ta beklentilerin üzerinde yüzde 91.3 artarak rekor seviye olan 9.81 milyar dolara yükselirken, Ocak-Mart döneminde ise yüzde 96.8 artarak 24.6 milyar dolar oldu. CNBC-e anketinde açığın 8.6 milyar dolar olması bekleniyordu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat Mart'ta yüzde 19.6 artarak 11.84 milyar dolar, Ocak-Mart'ta yüzde 21 artarak 31.47 milyar dolar oldu. İthalat ise Mart'ta yüzde 44.1 artarak 21.65 milyar dolar, Ocak-Mart'ta yüzde 45.6 artarak 56.06 milyar dolar olarak gerçekleşti.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mart ayında ihracat, Şubat ayına göre yüzde 0.8, ithalat yüzde 3 arttı. TÜİK verilerine göre 2010 Mart ayında yüzde 65.9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 Mart ayında yüzde 54.7'ye geriledi.JP Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, dış ticaret açığının oldukça kötü geldiğini belirterek, ithalattaki artışın iç talebin gücünü yansıttığını söyledi. Cebeci, "İthalatta bir yavaşlama yok. Eğer bu devam ederse Merkez Bankası'nın kredibilitesini mutlaka tehlikeye atacaktır" dedi.Verilere göre Mart ayında en yüksek ithalatı olan fasıl 4.22 milyar dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar oldu. Bu fasılı 2.57 milyon dolar ile kazanlar, makina ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları, 1.7 milyar dolar ile demir ve çelik, 1.67 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları ve 1.52 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam-parçaları izledi.Avrupa Birliği'nin (AB) Mart 2010'da yüzde 45.9 olan ihracattaki payı 2011 Mart yüzde 48.3'e çıktı.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2010 yılının Mart ayına göre yüzde 35.5 artarak 1.24 milyar dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla 816 milyon dolar ile İtalya, 645 milyon dolar ile İngiltere, 635 milyon dolar ile Irak ve 626 milyon dolar ile Fransa takip etti.









