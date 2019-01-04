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"İthal tütüne uygulanan vergi sıfırlandı, yerli ürün korumasız kaldı"

Tütün Eksperleri Derneği Genel Başkanı Servet Yaprak: 0.15 sentlik vergi de sıfırlandı

04 Ocak 2019 10:30

Tütün Eksperleri Derneği Genel Başkanı Servet Yaprak, Avrupa Birliği'ne (AB) verilen taahhütler doğrultusunda ithal tütüne kilogram başına uygulanan 0.15 sentlik verginin 1 Ocak'tan itibaren sıfırlandığını söyledi. Yaprak, yerli ürünün korumasız kaldığını vurguladı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, Tütün Eksperleri Derneği Genel Başkanı Servet Yaprak,  "Artık Türk tütünü koruma duvarı olmaksızın dünyayla rekabet etmek zorunda kalacak" dedi.

Yerli tütün üretiminin iyileştirilmesi için 1986'da Tütün Fonu'nun kurulmasıyla, yaprak tütün ithalatında kilogram başına 3 dolar, paket başına da 40 sent vergi alınmaya başlandı. Ancak tam üyelik müzakereleri sürecinde AB, bu fonu ayrıca vergi olarak niteledi ve hükümetten kaldırılması için taahhüt istedi. Maliye Bakanlığı'nın 2009'da verdiği takvim doğrultusunda da vergiler sürekli düştü. Kilogram başına 0.15 sentlik vergi de sıfırlandı.

 

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