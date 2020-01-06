İthal telefona taksit sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefonları almak için kullanılan kredilerin taksit sayılarını 6 aydan 3 aya indirmeye hazırlanıyor. BDDK cep telefonlarına 3 bin 500 lira altı ve üstü telefonları ayırarak ithal cep telefonların taksit sayılarını sınırlı tutmuştu.

2019 yılının şubat ayında 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanının nisan ayı sonuna kadar süreceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra 12 taksitten vazgeçildi ve 3 bin 500 lira üstü cep telefonları için taksit sayısı 6 ay olarak uygulanmasına karar verildi.