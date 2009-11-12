İthal muzlar GDO'lu çıktı

Son günlerde ülke gündeminde önemli yer tutan 'Genetiği Değiştirilmiş Organizma' (GDO)'lı ürünler arasında ithal muzun da olduğu belirtildi. GDO'lu ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen yetkililer, ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesini istiyor.



Antalya'nın Alanya ilçesi Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Güney, yaptıkları araştırmaya göre Türkiye genelinde satılan ithal muzlarda GDO bulunduğunu söyledi.



Birlik olarak her zaman ithal muza karşı olduklarını kaydeden Güney, yerli muzun kaliteli ve tamamen organik olduğunu ifade etti. Yerli muzda hiçbir katkı maddesi ve materyal bulunmadığını belirten Güney, Türkiye genelinde Alanya, Gazipaşa ve Anamur'da üretimi gerçekleştirilen muzun sağlığa hiçbir zararının olmadığının altını çizdi.



Özellikle hasat zamanlarında halkın mutlaka yerli muzu tüketmesi gerektiğine inanan Güney, GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girişinin yasaklanması gerektiğini anlattı.



Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ise GDO`lu olduğu ortaya çıkan ithal muzun tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.



GDO`nun en yaygın olarak ithal muzda bulunduğunu iddia eden Musluoğlu, yazılı ve görsel basında sadece soya ürünleri, pamuk gibi genelde hayvan yemi olarak kullanılan ürünler gündeme getirilmesine de tepki gösterdi.



Musluoğlu, "Türkiye`deki üretilen ürünlerde böyle bir tehlike yok. Sadece ithal edilenlerde GDO tehlikesi var. Ama üretici bakanlığın iki gündür gündeme getirdiği soya ve pamuk gibi ürünleri mecbur alıyor. Bunları yem olarak kullanıyor. Hayvanlardan bize geliyor ve bulaşıyor. Bu ürünler uzun süredir ülkeye giren ve takip edilmeyen ürünlerdir." dedi.