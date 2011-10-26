-İthal kurbanlıklar satışta KIRKLARELİ (A.A) - 26.10.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü'nce ithal edilen büyükbaş kurbanlıklar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesi'nde satışa çıktı. İlk gün olmasına rağmen çok sayıda vatandaş, kurbanlık almak ve kurbanlıklara bakmak için Türkgeldi Tarım İşletmesi'ne geldi. Vatandaşlar, hem kurbanlık hayvanlardan hem de fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdiler. EBK Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kaya, EBK olarak, Trakya bölgesine, Avustralya, Brezilya ve Meksika'dan 15 bin civarında hayvan getirdiklerini ve bunlardan 3 bin 500 tanesinin satışına başladıklarını söyledi. Tekirdağ'daki Akport Limanı'nda da satış yaptıklarını ifade eden Kaya, ''Bu hayvanları, vatandaşa gemiden de satabileceğiz. Gemiden yaptığımız satışlarda canlı baskül 9,60 lira artı KDV. Türkgeldi'den yapacağımız satışlar adet bazında olacak ve toptan 4 bin 250 lira artı KDV, perakende olarak 4 bin 500 artı KDV olacak. Kurbanlık satışlarımız Kurban Bayramı süresince devam edecek'' dedi.