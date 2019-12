-İTHAL KURBANLIK KOYUNLAR ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Et fiyatlarındaki artışı dengelemek için kasaplık hayvan ve et ithalatına izin verilmesine yönelik düzenlemelerin ardından, şimdiye kadar, 300 bin adetten fazla kurbanlık koyun, 100 bin adetten fazla kasaplık, 20 bin adetten fazla besilik hayvan ithalatı için kontrol belgesi düzenlendi. Şimdiye kadar 9 bin ton et ithalatı için kontrol belgesi düzenlenirken, söz konusu belgeler kapsamında Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya ve Çek Çumhuriyeti'nden ithalat yapılması öngörülüyor. Alınan bilgiye göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kasaplık hayvan ve et ithalatına yönelik Nisan ayından itibaren yapılan düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar 68 bin 240 başı EBK, 50 bin 33 başı da özel sektör için olmak üzere toplam 118 bin 273 baş kasaplık hayvan ithalatı için kontrol belgesi düzenledi. Besilik hayvan ithalatı için ise 10 bin başı EBK, 12,2 bin başı özel sektör için olmak üzere 22 bin 200 büyükbaş hayvanın ithalatı için kontrol belgesi verildi. Özel sektörün Trakya Bölgesi'ne dağıtılacak kurbanlık koyun ithalatı için ilgisi yoğun oldu. Şimdiye kadar 303 bin 500 adet koyunun ithalatı için kontrol belgesi düzenlenirken, kontrol belgeleri kapsamında koyun ithalatının büyük bölümünün Avustralya'dan, 100 bin başlık bölümünün ise Bulgaristan'dan yapılması öngörülüyor. Bugüne kadar, 9 bin ton et ithalatı için kontrol belgesi düzenlendiği öğrenildi. Özel sektör, ithalatı Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden yapacak. Et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi amacıyla, özel sektörün ithal edeceği kasaplık hayvanlardaki gümrük vergisi yüzde 30'a, besilik hayvan ve kurbanlık koyun ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 20'ye, et ithalatındaki gümrük vergisi de yüzde 30'a indirilmişti. Kasaplık ve besilik hayvan ithalatı 1 Nisan 2011'e, kurbanlık koyun ve et ithalatı ise 1 Ocak 2011'e kadar düşürülmüş vergiler ile yapılabilecek. EBK da ithal edeceği 15 bin büyükbaş hayvanı Trakya bölgesindeki kurbanlık hayvan ihtiyacının karşılanması için bölgede kesim organizasyonu yapan örgüt ve şirketlere, kilosu 8,5 liradan satacağını duyurmuştu. Bölgeye ithal edilen hayvanların Anadolu'ya geçişine izin verilmeyecek.