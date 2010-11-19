-İTHAL KÜÇÜKBAŞLARA İZİN ÇIKTI TEKİRDAĞ (A.A) - 19.11.2010 - Tekirdağ'da, Avustralya'dan getirilerek gemide bekletilen 20 bin küçükbaş hayvanın, Tuzla'ya sevkine izin verildiği belirtildi. Tekirdağ Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ limanındaki gemide bekletilen 20 bin küçükbaş hayvanın İstanbul Tuzla Ticaret Borsası'nın belirlediği çiftliğe sevkinin başladığını söyledi. Karadağ, Tuzla'ya sevkıyatın başladığını, 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren Çorlu'nun Ulaş Beldesi'ndeki çiftlikte bekleyen yaklaşık 80 bin küçükbaş hayvanın da Anadolu'nun çeşitli yerlerine sevkinin yapılacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ il geneline getirilen 162 bin 378 küçükbaş kurbanlığın yaklaşık olarak 30 bini satıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'na da 30 bin 354 ithal küçükbaş ve 4 bin 85 ithal büyükbaş kurbanlık sevk edildi.