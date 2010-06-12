İthal etin kilosu 12 TL'den satılacak

T24 -



Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara açıklık getirildi.







''EBK'nın Milli Savunma Bakanlığına kemik oranı yüksek et verdiği, bir kısım etlerin MSB'ce geri çevrildiği, EBK'nın MSB'den 3 milyon lira alacağı olduğu'' iddialarına ilişkin olarak açıklamada, EBK tarafından üretilen ve Milli Savunma Bakanlığına 1 Mayıs 2009-30 Nisan 2010 tarihleri arasındaki teslim edilen karkas etlerdeki kemik oranının yüzde 14,5 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bu oranın ülke genelinde üretilen karkas etlerde ise yüzde 18-20 olduğu ifade edilen açıklamada, MSB ile EBK arasında yapılan 1 Mayıs 2009-30 Nisan 2010 tarihleri arasında geçerli olan eski sözleşme döneminde MSB'nin kemik oranı yüksekliğinden Et Balık Kurumunun etini iadesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.







Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının, Et Balık Kurumuna borcu olmadığı da vurgulandı.

Kasaplık Angus hayvanlarının etlerinin MSB tarafından veto edildiği ve Angus cinsi hayvanların etlerinin mahalle kasaplarına 20 liradan satılacağına ilişkin iddialara ilişkin olarak da açıklamada şöyle denildi:







''2009 yılında MSB ile yapılan sözleşmenin 30 Nisan 2010 tarihinde sona ermesinin akabinde yeni sözleşme ile yapılan görüşmelerin uzun sürmesi piyasadaki et fiyatlarının istikrarsızlığından ileri gelmiştir.







Ayrıca 4 Haziran 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmış, bu sözleşmenin hiç bir maddesinde Angus cinsi hayvan etinin alınmayacağına dair bir madde de yoktur.







Angus cinsi hayvan etlerinin mahalle kasaplarına 20 liradan satılacağı ifadesi doğru değildir. EBK'ca söz konusu hayvanların karkas etinin kilogram fiyatı 12 liradan market ve kasaplara satılacaktır''









