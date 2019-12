İthal et için 3. ihale: Maliyet, yerli maliyet ile aynı...

T24 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK), 8 bin ton kasaplık canlı sığır ithalatı için açtığı 3. ihalenin ikinci aşamasında, teklif veren 6 firmadan biri elenirken, 5'inin teklifi geçerli sayıldı. Bu arada ihalenin bu aşamasındaki maliyet bedelinin yerli besicilerin maliyetiyle aynı olduğu belirtildi.





İhalede 8 bin tonluk alımın tamamı için teklif veren tek firma olan Ürdün menşeyi Khaled Hijazi&Ghosheh Ltd. Co, ikinci aşamada toplam teklif tutarını 31 milyon 450 bin dolardan 29 milyon 730 bin dolara çekti.





Toplam 10 bölüme ayrılan sığır teslim ihalesinde firmanın teklifleri bölümlere göre 1 milyon 750 bin dolar ile 3 milyon 750 bin dolar arasında değişti.





Yunanistan menşeli Kreata-Dermata Konotinis E.P.E firması da 500 tonluk bölüm için birim tutarını 2,96 eurodan 2,78 euroya, toplamda da 1 milyon 390 bin euroya düşürdü.





Avusturya menşeli Altıntern Handels Gmbh firması da fiyatı bin tonluk ürün için 2 milyon 740 bin euroya düşürdü. Birim maliyetini 2,78 eurodan 2,74 euroya çekti.





Slovakya menşeli Dituria-S Sro firması Sakarya teslimi 500 ton sığır için 1 milyon 272 bin 500 avro teklifte bulunurken, birim maliyeti 2,54 avro olarak hesaplandı. Almanya menşeli Hacılar Helal Et Kombinası da Sakarya teslimi bin tonluk sığır için daha önce 5,4 milyon dolar olarak önerdiği fiyatı ikinci aşamada, 5,1 milyon dolara çekti.





Ankara teslimi bin tonluk sığır için de tutarı 2 milyon 700 bin avro olarak sundu.



İhale Komisyonu Başkanı Yusuf Gül, ihalenin teknik olarak sonuçlandırıldığını, nihai kararı yönetim kurulunun vereceğini söylerken ihaleyi bazı CHP milletvekilleri de izledi.





Ayrıca ihale süresince çevik kuvvetlerden bir ekip genel müdürlüğün önünde önlem aldı.







Türkiye'ye maliyeti yerli besiciyle satış fiyatı aynı







Bu arada, ihale öncesi bir grup besici ile birlikte EBK önünde açıklama yapan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Üst Birliği Başkanı Mustafa Demir, ihaleden sonra oluşan fiyatları değerlendirirken, kilogramı 2,54 euroluk teklif dikkate alındığında ithal edilecek hayvanların Türkiye'ye maliyetinin şu anda besicilerin satış fiyatıyla aynı olduğunu söyledi.







14-24 aylık sığırlar ithal edilecek







İthal edilecek hayvanların 2 bin tonu İstanbul, 1500 tonu Ankara, 2 bin 500 tonu Sakarya, 2 bin tonu Adana'ya teslim edilecek.





İthalat, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, İzlanda, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay ve Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç) ülkelerinden yapılabilecek.





İhale kapsamında, 14-24 aylık, azami 700 kilogram ağırlığında Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown Swiss ırkı sığırlar ithal edilebilecek.





Alınacak hayvanların, sözleşmeden sonra 30-50 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor.