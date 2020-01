Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, çözüm süreciyle hayvancılığa müsait yaylaların tekrar kullanılmaya başlandığını belirterek "Türkiye'de ithal eti konuşuyor olmamız bile utanç vericidir. İthal et çözüm sürecine ihanettir. Çözüm süreci adına yapılacak en büyük ihanetlerden birisi ithal ettir" dedi.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ithalatının son günlerde yeniden gündeme geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, böyle bir ülkede ithal etin konuşulmasını bile sakıncalı bulduğunu söyledi.

İthal et lobisi yapan kişilerin besici veya hayvan sahibi olmadığını belirten Tunç, "İthal et lobisini yapanlar, isim vermek istemiyorum ama şu anda dışarıdan etini almış, parasını peşin yatırmış firmalardır. İthal ete karşı bakanımızın dik duruşundan ötürü rahatsızlık duyanlar var. Bu dik duruşu kırmak için kasıtlı olarak sürekli ithal eti gündeme getiriyorlar" dedi.

Tunç, ithal et yerine yerli besicinin desteklenmesi gerektiğini ve ülkede et sıkıntısı varmış gibi bir havanın oluşturulmasının bazı kesimlere yarar sağlayacağını ifade ederek, çözüm süreciyle meralarda hayvan sürülerinin yeniden görülmeye başladığını vurguladı.

İthal et veya ithal hayvanın piyasaları karıştıracağı gibi besicinin geri adım atmasına neden olacağına dikkat çeken Tunç, şunları kaydetti:

"İthal ete ülkemizin ihtiyacının olmadığını göstermek için besi çiftliklerini ve hayvan pazarlarını dolaşıp halkımıza hayvan sayımızın yeterli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hayvan varlığı bu ülkede her geçen gün artıyor. Sıfır faizle verilen destekler, krediler de sayının artmasını sağladı. Türkiye'de ithal eti konuşuyor olmamız bile utanç vericidir. İthal et çözüm sürecine ihanettir. Çözüm süreci adına yapılacak en büyük ihanetlerden birisi ithal ettir. Bu bölgelerde görüyoruz. Buralarda her yer yayla, her yer mera. Bu ovalar tamamen hayvancılık için ideal yerler. Bir zamanlar buralar bomboştu. Şimdi çözüm süreciyle insanlar gelip tekrar hayvancılığa başladılar. Çözüm süreciyle insanlar tekrar yaylara döndü."

‘Tekrar insanları yaylalardan kaçırmayalım’

Tunç, ithal etin konuşulmasının bile yeniden hayvancılığa başlayanları korkutacağını ifade etti. Çözüm süreciyle meralarda artan hayvan sayısının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

"Yaylaları terk edip gidenler yeniden geldi ve hayvancılık yapmaya başladı. İthal eti konuşuyor olmamız bu insanları geri dönüş yaptıkları hayvancılıktan tekrar soğutur ve yeniden başlamazlar. Tekrar hayvancılığa adımlarını bile atmazlar. İthal eti ağzımıza dahi almamamız lazım. Bu ülkeye çok ucuz paralara et geldi. O kadar ucuza, binlerce ton et gelmesine rağmen hiçbir şekilde ne üreticiye, ne tüketiciye yansıtılmadı. Burada tek mağdur olan tüketici ve üretici oldu. Hayvan satış noktasından, besi işletmelerine kadar en ufak sorun yok."

‘Kurban Bayramı'nda hayvan sıkıntısı yaşanmayacak’

Tunç, hayvan sıkıntısı nedeniyle et sorunu yaşandığı ve bu nedenle Kurban Bayramında da kurbanlık bulma sorunu yaşanacağı yönünde iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kurban Bayramında hayvan sıkıntısının olmayacağını belirten Tunç, "Kurban Bayramı öncesinde özelikle ithal et söylentilerinin çıkartmalarının en büyük sebeplerinden birisi de işletmelere bir milyon 500 bin baş hayvanın kurbanlık olarak çekilmesidir. Kurbanlık hayvanın çeşitli özeliklere sahip olması lazım ve kurbanlık hayvan çekilince piyasada sanki kurban edilecek hayvan kalmamış havası uyandırdılar ama öyle bir şey yok. Kurban Bayramında hayvan sıkıntısı yaşanmayacak. Kurbanlık noktasında sıkıntı olsa besi çiftliklerinde, işletmelerde ve köylerde hayvan olmazdı. Yaylalar, meralar hayvan dolu. İthal et tamamen yıkım olur. Yerli üreticiyi desteklememiz lazım" şeklinde konuştu.

Tunç, ayrıca Türkiye'nin tekrar koyun ihraç etmek için yeterli sayıya yakında ulaşacağını ve eski günlere kavuşacağını, küçükbaş ihraç etmek için çalışmaların yapıldığını kaydeden Tunç, "Hayvan sıkıntısı var diyorlar ama şu anda artış var ve bu gidişle tekrar eski günlere geri dönmeye başlayacağız. Yeniden ihraç yapılması için çalışmaların başlatıldığını biliyorum. İnsanlar önünü görmek istiyor. Ortadaki bilgi kirliliği, besiciyi karamsarlık sağlıyor ve geri adım attırır" ifadelerini kullandı.