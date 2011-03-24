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İTHAKİ YAYINEVİNDEKİ ARAMA SONA ERDİ  İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 10:00

-İTHAKİ YAYINEVİNDEKİ ARAMA SONA ERDİ  İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın yayımlanacak son kitabıyla ilgili olarak Kadıköy'deki yayınevinde polis tarafından yapılan arama sona erdi.  Polis ekipleri, İthaki Yayınevinin, Bahariye Caddesi Dr. İhsan Ünlüer Sokak'taki ofisinden, yaklaşık 7 saat süren arama çalışmasının ardından ayrıldı.  Aramadan sonra gazetecilere açıklama yapan yayınevi sahibi Ünal Koçan, halen çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, polislerin genel olarak Ahmet Şık'ın kitaplarını sorduklarını söyledi.  Koçan, ''Bu kitabı bizim yayımlayıp yayımlamayacağımız bile belli değil. Basılmamış bir kitapla ilgili varsayım üzerine gelmişler'' diye konuştu.    Arama sırasında yayınevinde bulunan Editör Ahmet Öz ise Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün emriyle arama yapan polislerin, Ahmet Şık'ın daha önce yayıneviyle çalışırken bir kopyasını kendisine gönderdiği kitabı almaya geldiklerini söyledi.  Polislerin o kopyayı aldığını, bilgisayardaki elektronik dokümanı da imha ettiğini kaydeden Ahmet Öz, gün içinde konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.  Gazetecilerin, ''Kitabın basımıyla ilgili bir hazırlığınız var mıydı?'' şeklindeki soruları üzerine de Ahmet Öz, herhangi bir hazırlıkları olmadığını, buraya henüz iki gün önce taşındıklarını ve halen taşınma işleriyle uğraştıklarını söyledi.  Ahmet Şık'ın eşiyle telefonda görüştüğünü bildiren Ahmet Öz, şöyle konuştu: ''Galiba telefonları dinlediler. Kitabın ilk 20 sayfasını bile okumadım. Baskıyla ilgili bir hazırlığımız yoktu. İçeriden sadece kitabı aldılar. Aramanın uzun sürmesi, teknik sorunlardan kaynaklandı. Savcı Zekeriya Öz'ün kitapla ilgili bir kanısı var, ona istinaden gelmişler.  Ahmet Şık tutuklanmadan önce kitabın yayımlanmasına vaktimiz olmadı, o da başka yayınevleriyle görüşüyordu.''  Ahmet Öz, arama yapılırken içeride sadece yayınevi sahibi ve kendisinin bulunduğunu aktararak, ''Geniş bir arama diyemeyiz. Kitabın bulunduğu maili ben açtım. Aramalar eş zamanlı olmuş. Topkapı'daki matbaaya, buradaki ofise ve yayınevinin Kadıköy'deki önceki binasına gidilmiş, tebligat bırakılmış'' dedi. 

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