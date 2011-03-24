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İTHAKİ YAYINEVİ'NDEKİ 2. ARAMA TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 17:23

-İTHAKİ YAYINEVİ'NDEKİ 2. ARAMA TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kadıköy'deki İthaki Yayınevi'nde ikinci kez yapılan arama tamamlandı. Yanınevinin bulunduğu Kadıköy Bahariye Dr. İhsan Ünlüer Ersoy Apartmanı'na öğle saatlerinde gelen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklanan gazeteci Ahmet Şık tarafından yazıldığı belirtilen ''İmamın Ordusu'' adlı kitabın dijital kaydının bulunduğu harddiski alarak, aramayı tamamladı. İthaki Yayınevi Editörü Ahmet Öz, aramaya ilişkin şunları söyledi: ''Savcılık kararıyla dün gece arama yapılmıştı. Bugün İstanbul 12. ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla geldiler. Dün gece söz konusu kitabın dijital ortamdaki kaydı polislerce silinmişti. Bugün de bilgisayarın harddiskine el koydular. Kitabın dijital kopyasını bulundurmak yasak, mesele bu. Harddiskin içerisinde başka çevirilerimizde vardı. İşimiz fiili olarak durmuş durumda. Harddiski geri vereceklerini söylediler.''

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