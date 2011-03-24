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İTHAKİ YAYINEVİ'NDE 2. KEZ ARAMA İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 16:08

-İTHAKİ YAYINEVİ'NDE 2. KEZ ARAMA İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kadıköy'deki İthaki Yayınevi'ne yeniden arama başlatıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talebi ve İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, dün akşam operasyon düzenlenen Kadıköy'deki İthaki Yayınevi'nde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden arama başlatıldı. Yayınevinin avukatı Ezel Demirkol, dün alınan verilerin yetersiz olması nedeniyle bugün yeniden yayınevine operasyon kararı alındığını ve polislerin şu anda yayınevinde arama yaptığını bildirdi.

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