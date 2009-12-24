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İtfaiyecilerden Boğaz Köprüsü'nde eylem

Bir grup itfaiye işçisi Boğaziçi Köprüsü üzerinde Avrupa yakasa istikametinde eylem yaptı.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Bir grup itfaiye işçisi Boğaziçi Köprüsü üzerinde Avrupa yakasa istikametinde eylem yaptı.


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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmesinin sona erdiği taşeron firma çalışanı itfaiyeciler, bir hafta önce Saraçhane Anıt Park'ta eylem yapmış, polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı.

Eylemin bugünkü adresi Taksim meydanı ve Boğaziçi Köprüsü oldu.

Yaklaşık 600 kişilik grup, ellerindeki dövizlerle Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Gruba CHP, MHP, SHP, TKP ve Saadet Partisi il yöneticileri de destek verdi.

Grup basın açıklamasının ardından, oturma eylemine başladı.

Boğaziçi Köprüsü'ndeki eylem ise bir süre trafiği aksattı. Polisin müdahale etmesiyle grup dağıldı.

İtfaiyeciler 9 gündür eylemde olan TEKEL işçilerine de destek verdi.

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