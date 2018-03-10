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İtfaiyeciler göreve şınav çekip, ıslatılarak başladı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen ve zorlu eğitimlerin ardından itfaiye eri olmaya hak kazanan 13 personel, eğitimlerini tamamlayarak itfaiye personeli olmayı şınav çekip, itfaiye hortumu ile ı

10 Mart 2018 19:34

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen ve zorlu eğitimlerin ardından itfaiye eri olmaya hak kazanan 13 personel, eğitimlerini tamamlayarak itfaiye personeli olmayı şınav çekip, itfaiye hortumu ile ıslanarak kutladı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine 13 yeni personel alındı. Yangına müdahale, dalgıçlık, arama-kurtarma gibi zorlu eğitimlerden geçen 13 itfaiye eri, kursu başarı ile tamamlayarak görev almaya hazır hale geldi. Yeni itfaiye personelinin göreve başlaması ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde şınav çekip, itfaiye hortumu ile ıslanarak kutlandı. Ayrıca itfaiye erleri itfaiyeci yemini ederek görevlerine başladılar.
Düzce Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Mehmet Caner Polat ise yaptığı açıklamada “Eğitimlerini tamamlayan genç tulumbacılarımız göreve başladılar. Çelikleme ile kutlama yaptık. Allah kazasız, belasız, başarılarla dolu meslek hayatı nasip etsin. Hayrlı, uğurlu olsun” dedi.
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