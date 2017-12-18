İtfaiye, otomobilin motoruna sıkışan kediyi kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 33 FE 037 plakalı otomobilin sürücüsü Nebi Ekinciler\'in ihbarı üzerine motor kısmına sıkışan kedinin kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği AKS itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. Otomobilin ön kısmını takoslarla yerden yükselten itfaiye ekibi, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucu bulunduğu yerden özel aparatla kurtarılarak doğaya salındı.

Otomobilin sürücüsü Nebi Ekinciler, \"Sabah Manisa\'ya gitmek üzere otomobile bindiğimde yanımdaki arkadaşım içinden kedi sesi geldiğini söyledi. Kediyi otomobilden çıkarmak için uğraştık. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdik. Eksik olmasınlar kediyi canlı olarak kurtardılar\" diye konuştu.



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