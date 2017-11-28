İtfaiye müdürü, alevlerin yükseldiği eve takım elbisesiyle girip çocuk aradı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde, Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, çevredekilerin içeride çocuk olduğunu söylemesi üzerine oksijen tüpünü takıp, takım elbisesiyle dumanların yükseldiği eve girdi. Yapılan aramada, evde çocuk olmadığı anlaşıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi\'nde 6 kişilik Afgan ailenin oturduğu 5 katlı apartmanın 4\'üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler, itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çevredekilerin içeride çocuk olduğunu söylemesi üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Taşkın, oksijen maskesini takarak, takım elbisesiyle dumanların yükseldiği eve girdi. Taşkın, yaptığı aramada, evin içinde çocuk bulamadı.

Arama çalışması sonrası dışarı çıkan Taşkın, evde çocuk olduğunun söylenmesi üzerine içeri girdiğini belirterek, \"Oksijen tüpümün bitmesine rağmen dumanı içime çeke çeke çocuk aradım. Yangını söndürmüştük; ama burada birkaç kişi, \'İçeride çocuk var\' deyince, tekrar içeri girerek, yastıkların altında çocuk aradım. Evde çocuk yoktu. Bu tür olaylarda dışarıdan kimsenin müdahale etmemesi lazım. İtfaiyeciler, işini en iyi şekilde yapıyor\" dedi.

Yangında dumandan etkilenen ev sakinlerinden 25 yaşındaki Mümin Kurbani, 112 Acil Servis ekibinin yaptığı müdahaleden sonra Alaplı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kurbani’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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