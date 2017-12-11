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İtfaiye merdiveni yangında mahsur kalanlara yetişmedi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, alt katta bulunan bir dairede çıkan yangında dumanlar apartmanı sardı

11 Aralık 2017 18:44

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, alt katta bulunan bir dairede çıkan yangında dumanlar apartmanı sardı. Binanın 5 ve 6\'ncı katlarında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye merdiveninin yetişmemesi nedeniyle binanın merdivenlerinden indirildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, yangını fark edenler dışarı çıktı. Binanın 5 ve 6\'ncı katlarında bulunan dairelerde ise 2 kişi mahsur kaldı. 2 kişi pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveninin katlara ulaşmaması üzerine 2 kişiyi bina merdivenlerinden indirdi. 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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