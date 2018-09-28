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İtfaiye erlerine sürpriz kutlama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye erlerine sürpriz kutlama yaptı

28 Eylül 2018 00:37

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye erlerine sürpriz kutlama yaptı. Asılsız yangın ihbarında bulunan semt sakinleri, olay yerine gelen itfaiye erlerini maşalelerle karşılayıp, çiçek taktim ettiler.
İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi sakinleri, İtfaiye Haftası kapsamında İnegöl İlçe Belediyesi İtfaiye ekiplerine sürpriz yaptılar. Mahalle sakinlerinden Metin Üçkardeş, 110’u arayarak Süleymaniye Mahallesinde konak yangını ihbarında bulundu. Kısa sürede olay lerine gelen itfaiye ekipleri mahalle sakinleri tarafından meşalelerle ve havai fişek gösterisiyle karşılaştı. Mahalle sakinlerinden Metin Üçkardeş, “Allah hiçbir yerde afet veya yangın yaşatmasın, sizlerde böyle afetlere gitmeyin. Sizler bizim malımızı, canımızı koruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun, Allah yardımcınız olsun” dedi.
İtfaiye Haftasını kutlayan mahalle sakinlerinin çiçek verdiği itfaiye erleri ise sürpriz kutlama karşısında memnuniyetlerini belirttiler. 

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