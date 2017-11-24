İtfaiye eri, ağaca takılan yastık kılıfını 'kurtardı': Çok şükür durumu iyi...

Mersin'de bir vatandaş itfaiyeden, ağaçta asılı kalan ve kendisi için önemli olduğunu söylediği yastık kılıfını kurtarmalarını istedi. İtfaiye eri Ali Avcı ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Yastığın durumu iyi biz ona şükrediyoruz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yaşandı. Sitede oturan Latife Kurt isimli kadın, dün temizlik yaptığı sırada balkonundan yastık kılıfı uçarak, site içerisinde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının tepesinde asılı kaldı. Kılıfının kendisi için önemli olduğunu söyleyen Kurt, itfaiyeyi arayarak "yastık kılıfının" ağaçta kaldığını, bunun indirilmesi için yardım istediğini iletti. Bu ilginç yardım isteği karşısında önce şaşıran ardından ise olayın yaşandığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, yastık kılıfını indirmek için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda yastık kılıfı ağaçtan aşağı indirilerek, Latife Kurt'a teslim edildi.

"Benim için özeldi"

Olayla ilgili gazetecilere konuşan Latife Kurt, "Yardımlarınız için sağolun. Temizlik esnasında balkondan uçtu ağaçta kaldı. Bende itfaiyeden yardım istedim. Yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için özeldi" dedi.

İtfaiye eri Ali Avcı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Yastığın durumu iyi biz ona şükrediyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kedi, köpek kurtardığımız oldu ama ilk defa yastık denilince bizde şaşırdık. Santrale böyle bir yardım isteği gelince zaten nasıl olur dedik. Bazen halı gibi büyük şeylerde balkonlardan düşüp kalabiliyor. Yastığı da duyunca tamam dedik artık bunun uç noktası yok" diye konuştu.