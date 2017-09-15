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İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için duvarı deldi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN 19 Mayıs İlçesi'nde iki katlı evde çıkan yangın panik yarattı

15 Eylül 2017 18:57

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN 19 Mayıs İlçesi\'nde iki katlı evde çıkan yangın panik yarattı. 6 itfaiye arazözü ile 10 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sırasında evin bazı duvarları delinerek yangına müdahale edildi.
Samsun\'un 19 Mayıs İlçesi Dereköy Bahçeler Mahallesi\'nde Fevzi Karaman\'a ait inşaat halindeki iki katlı binanın işçilerin kaldığı alt katında sobadan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Kıvılcımların odun parçalarını tutuşturmasıyla yangın kısa sürede büyüdü ve ikinci kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Bafra İtfaiye Grup Amirliği, yangına 6 araç ve 10 personel ile müdahalede bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.
Yangını kontrol altına almak için evin bazı duvarları dışarıdan iş makineleriyle delindi ve alevlere açılan delikten su sıkıldı. Bu sırada kıvılcımların sıçradığı bir evin çatısı da tutuştu. Ancak itfaiye ekipleri bu evdeki yangının büyümesini engelledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı. Korku ve paniğe neden olan yangında binanın ilk iki katı kullanımaz hale geldi.

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