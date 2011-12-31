-İtfaiye ekibine molotoflu saldırı İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Küçükçekmece'de göreve giden bir itfaiye ekibine molotofkokteylli saldırı düzenlenmesi sonucu 2 itfaiye eri hafif yaralanırken, 2 araçta da hasar oluştu. Kanarya Mahallesi Mavikuş Sokak'ta bir markete molotofkokteylli saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine olay yerine giden Küçükçekmece itfaiye ekiplerine, terör örgütü PKK üyesi oldukları belirtilen kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda, itfaiye erlerinden İlhan Öz başından, Serkan Fırat da bacağından hafif şekilde yaralandı. Öz, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fırat da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda, 2 itfaiye aracı da hasar gördü.