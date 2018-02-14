İtfaiye Daire Başkanı'ndan oyuncak itfaiye aracı koleksiyonu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, 12 yıldır yurt içi ve yurt dışında gittiği yerlerden satın aldığı 850 oyuncak itfaiye aracıyla koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunu odasında sergileyen İşbitirici, belediye bünyesinde müze açmayı planladıklarını ifade etti.

2006 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı\'na getirilen Cevdet İşbitirici (53), Ankara\'da katıldığı bir toplantıda gördüğü maket itfaiye aracından etkilenip başladığı koleksiyonunu şimdi müzede sergilemeye hazırlanıyor. İşbitirici, koleksiyonuyla ilgili şunları söyledi:

\"2006 yılında itfaiye daire başkanlığına atandığımda Ankara\'da itfaiyeciler birliğimizin bir toplantısı olmuştu. Ankara itfaiye daire başkanımızın odasında bir maket itfaiye aracı görmüştüm. Tabi bunlar sonradan oluşan şeyler değil. İnsanın çocukluğunda da vardır. Onun odasındaki aracı kendisinden istedim. \'Bunu bana vermeniz gerekiyor\' dedim. \'Ben yeni göreve başladım, bizi alıştırmanız lazım\' dedim. Oradan başladık. Daha sonra kendim 2-3-4 diyerek 12 senedir biriktiriyorum. Yurtdışına gittiğimde, diğer illere gittiğimde ya da başka bir yere gittiğimde hep itfaiye ile ilgili araç gereç, oyuncak, minyatürlerini biriktirmeye başladım.\"

MÜZE YAPACAĞIZ

Belediye tarafından itfaiye müzesi kurmayı amaçladıklarını ifade eden İşbitirici, \"Bir arkadaşımızla istişare ettiğimizde,’ Siz bunu neden müzeye çevirmiyorsunuz?\' dedi. Ben de doğru söylüyorsunuz, dedim. Bizde itfaiyenin kullandığı eski araçları, alet ve edevatlarını biriktirmeye başladık. Büyükşehir belediye başkanımızda bu müze konusuna sıcak baktı. Hatta yer temini konusunda kalıcı olması konusunda birkaç yer tespit ettik. İnşallah yaza kadar belirlediğimiz yerde bir müze yapmayı düşünüyoruz. Müzede bu oyuncak araçlardan oluşan koleksiyonu da orada sergilemeyi planlıyoruz. Çocuklarımızı buralara sevk edip, hem itfaiyeciliği sevdirmek hem de kendi işimizi orada daha önceki görev yapan itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte itfaiyecilik mesleğini anlatmak, hafızalarında kazımak istiyoruz\" diye konuştu.

850 ADET OYUNCAK İTFAİYE ARACI

Koleksiyonunda 850 adet itfaiye aracının olduğunu ifade eden İşbitirci, \"Buraya anaokulundan ziyaretçi çocuklarımız geliyorlar. Odamızdan çıkaramıyoruz. Çocuklarımızda bir oyuncak sempatisi var. Buraya gelen çocuklarımızdan bazıları \'İtfaiyeci olacağım\' diyor. Biz de bunun kalıcı olmasını, çocuklarımıza bir hizmet olarak bırakılmasını istiyoruz. Türkiye\'de bir benzeri yok bunun\" dedi.



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