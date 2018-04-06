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İtfaiye amirinden yangın açıklaması: içeride ciddi bir tahribat yok. dışarıdaki tahbirat çok daha fazla

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde savcı, polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor

06 Nisan 2018 15:22

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA\'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde savcı, polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  
Vişne, \"Emniyetin ve bizim ekiplerimizin incelemeleri sürüyor. İncelemelerin sonucunda elde ettiğimiz verileri toplayacağız, değerlendireceğiz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kanaatimiz bu incelemelerin ardından oluşacak\" dedi. 

\"DIŞARIDAKİ TAHRİBAT ÇOK DAHA FAZLA\"
Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, \"İçeride daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla\" ifadesini kullandı. 

\"ÇÖKME TEHLİKESİ YOK\"
\"İhmal olup olmadığı araştırmalar sonucunda netleşecek. Şuanda da çökme tehlikesi yok\" diyen Abidin Vişne, \"Dış cephede kullanılan malzemelerin kaliteli mi değil mi onu şuanda söylemek çok doğru olmaz.İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Genel olarak baktığımızda dış cephede kullanılan kaplama malzemelerin yanmaya mukavemetli olması lazım\" diye konuştu.

 

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