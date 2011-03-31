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Dünya

İTATE KÖYÜNDE RADYASYON ORANI İKİ KATINA ULAŞTI VİYANA (A.A)

31 Mart 2011 00:01

-İTATE KÖYÜNDE RADYASYON ORANI İKİ KATINA ULAŞTI VİYANA (A.A) - 30.03.2011 - Viyana'da bulunan BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'nın deprem ve tsunamiden zarar gören Fukuşima Daiçi nükleer santraline 40 kilometre mesafede bulunan İtate köyünde radyasyon oranının, halkın tahliyesini gerektiren sınırın iki katına ulaştığını açıkladı.  UAEK yetkilisi Elena Buglova, köyde yapılan ölçümlerde radyasyon oranlarının yer yer değişim gösterdiğini belirterek, sadece bir noktada bu sonucun elde edildiğini, bu ölçümde, metrekarede 2 megabekerel radyasyon ölçüldüğünü ifade etti. Buglova, UAEK'nın, bu düzeyde radyasyon bulunan yerlerde halkın tahliyesini önerdiğini ifade etti.  Japon yetkililer, santrale 20 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerini boşaltmış, 20 ile 30 kilometrelik alanda kalanlara ise evlerinden dışarı çıkmamalarını duyurmuştu.  

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