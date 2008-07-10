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Spor

Itandje Galatasaray'da

Galatasaray Liverpool'da forma giyen 26 yaşındaki Fransız kaleci Itandje'yi renklerine bağlıyor.

10 Temmuz 2008 03:00

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kulübü, Liverpool'da forma giyen 26 yaşındaki Fransız kaleci Charles Itandje'yi renklerine bağlıyor.

 

Galatasaray futbol takımının kamp yapmak için Almanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Itandje'nin transferinde küçük detayların kaldığını söyledi.

 

Sezgin, ''Itandje'nin transferi konuda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar doğru değil. Aslında kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaştık. Menajeriyle diğer menajerler arasında bir sorun olduğu için bu kadar uzadı. Bugün yarın size sağlıklı bilgi vereceğiz'' diye konuştu.  


"TORAMAN İLE İLGİLENMİYORUZ" 

Bir basın mensubunun İbrahim Toraman ile ilgili sorusuna Adnan Sezgin, ''İbrahim Toraman ile ilgilenmedik. Beşiktaş'ta sorun yaşadı, ancak o kendi aralarındaki bir sorun. Transfer etmek istediğimiz futbolcular arasında yok'' cevabını verdi.   (Spor Servisi)

 

"3-4 YABANCI DAHA ALACAĞIZ"
Adnan Sezgin, Türkiye'den herhangi bir futbolcuyu almayı düşünmediklerini dile getirerek, ''Gazetelerde her gün çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Ama Türkiye'den kadromuza katmayı düşündüğümüz bir oyuncu yok. Alacağımız 3 ya da 4 tane yabancı olacak'' dedi.

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