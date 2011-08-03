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Dünya

İtalya'yı karıştıran bikini afişi

Bari kentinde bir mücevher firmasının ana caddelere yerleştirdiği, bikinili bir kadın fotoğrafının...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bari kentinde bir mücevher firmasının ana caddelere yerleştirdiği, bikinili bir kadın fotoğrafının yer aldığı reklam panoları, kadınları aşağıladığı gerekçesiyle polemik yarattı.



Giallo Oro adlı mücevher firmasının, şehrin merkezindeki caddelere yerleştirdiği 6 metreye 3 metrelik reklam panoları tepki çekti. Kampanyada, Başbakan Silvio Berlusconi'nin evinde düzenlediği yemeklere, partilere katılan ve ardından çektiği fotoğrafları basına sızdıran Barbara Montereale'nın birkaç açıdan çekilmiş bikinili fotoğrafları kullanıldı.

Arkadan, önden ve yandan çekilmiş fotoğrafları ise "Ya sen onu nereye koyardın?" sloganı süsledi. Sloganı ise, göğüs, kasık ve kuyruk sokumuna konulan daire şeklindeki işaretler tamamladı.

Bunun üzerine kadınları aşağıladığı gerekçesiyle birçok Barili ve sivil toplum kuruluşları reklamın içeriğinin değiştirilmesi için Facebook başta olmak üzere çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde kampanya başlattı.

Yeniden Komünist Yapılanma Partisi, "Cinsiyetçi ve kadın onuruna aşırı derecede zarar veren bir kampanya" açıklamasıyla tepkisini ortaya koyarken, Belediye Başkanı Michele Emiliano Facebook sayfasında, reklam panosunun kaldırılmasının iyi olacağını yazdı.


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