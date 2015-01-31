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Dünya
Deutsche Welle

İtalya’ya yeni cumhurbaşkanı

İtalya’nın yeni cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi hâkimi Sergio Mattarella oldu.

31 Ocak 2015 17:58


İtalya parlamentosunda yapılan dördüncü turda mutlak çoğunluğu elde eden Mattarella, cumhurbaşkanlığına seçildi. Mattarella, 1009 milletvekili, senatör ve bölge temsilcisinden 665'inin evet oyunu aldı.

73 yaşındaki hukukçu, Başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti'den (PD) aday gösterilmişti. Renzi oylama sonrasında Twitter adresinden “İyi iş, Cumhurbaşkanı Mattarella – Yaşasın İtalya” diye yazdı. Başbakan Renzi böylece göreve gelmesinden yaklaşık 1 yıl sonra karşılaştığı ilk büyük zorluğu atlatmış oldu.

Mattarella ilk üç turda gerekli olan üçte ikilik çoğunluğu elde edemedi. Dördüncü turda yüzde 50'yi bulmak yeterli olduğu için oylamadan başarıyla çıkmış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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