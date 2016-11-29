İtalya'ya mülteci akınında rekor

Kuzey Afrika'dan tekne ile İtalya'ya gelen kaçak mülteci sayısı bu yıl iki yıl önceki rekoru da geçerek en yüksek seviyeye ulaşırken İtalya'nın sığınma ve mülteci sistemi üzerindeki baskı giderek artıyor.

Geçen mart ayında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasından bu yana Yunanistan'a tekne ile geçen mülteci sayısı azalırken, Akdeniz yoluyla İtalya'ya geçenlerin sayısı artış gösteriyor.

İtalyan İçişleri Bakanlığının verilerine göre 28 Kasım itibariyle İtalya'ya bu yıl 171 bin 299 mülteci ulaştı. Bir önceki rekor 2014 yılının tamamı için 170 bin 100 mülteciydi.

Geçen yıl ise ölümcül Akdeniz rotasını takip eden mültecilerin sayısı 154 bin olarak kaydedildi. Şu an İtalya'daki mülteci yurtlarında 176 bin mülteci yaşıyor. Bu yıl iltica başvuruları da rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu durum ülkenin mülteci işlemleri ve hukuk sürecinin üzerindeki baskıyı arttırıyor.

Libya umutları boşa çıktı

Trablus'da Mart ayında kurulan hükümetin insan kaçakçılığına son vereceği yönündeki umutlar boş çıktı. Libya'da yerel milislerle Tobruk'taki hükümet arasındaki iktidar savaşı insan kaçakçılarının faaliyeti için uygun zemin hazırlıyor. Geçen Mart'ta başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir birlik hükümeti kuruldu, ancak bu hükümet hala ülkedeki çeşitli milis gruplarının desteğini alamıyor.

İtalya'ya bu yıl gelen mültecilerin çoğunluğunu farklı milliyetlerden Afrikalılar oluşturuyor. 36 bin Nijeryalı, 20 bin Eritreli ve 12 bin Gineli İtalya'ya gelen mülteciler arasında yer alıyor.

Akdeniz'i geçmeye çalışan 4 bin 663 mültecinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Yanında kimse olmayan çocuk mülteci sayısında da rekor kırıldığı ve Ekim sonu itibariyle 23 bin civarı olduğu bildiriliyor.

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DW,rtr/BK,SSB