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Ekonomi

İtalya'ya IMF'nin ardından AB gözetimi BRÜKSEL (A.A)

08 Kasım 2011 19:13

-İtalya'ya IMF'nin ardından AB gözetimi BRÜKSEL (A.A) - 08.11.2011 - Avro Bölgesi'nde ağırlaşan borç krizinde sıranın kendisine gelmesini bekleyen İtalya, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ardından AB tarafından da gözetim altına alınıyor. AB Komisyonu kaynakları, İtalya'nın ekonomik reformlarını ve kemer sıkma önlemlerini gözetleyecek AB ve Avrupa Merkez Bankası'ndan uzmanların çalışmalara yarın başlayacaklarını bildirdi. İtalya, Fransa'nın evsahipliğindeki son G20 zirvesinde IMF gözetimini kabullenmişti. İtalya'ya bu ay içinde ulaşması beklenen IMF heyeti, AB uzmanlarıyla yakın işbirliğinde çalışarak bu ülkenin taahhüt ettiği emeklilik yaşının yükseltilmesi, istihdam koşullarının esnetilmesi, özelleştirme ve yapısal reformların uygulanmasını izleyecek. Son 10 yılda Avro Bölgesi ortalamasının oldukça altında büyüyebilen İtalya'nın, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 120'sine ulaşan 1,9 trilyon avroluk kamu borcunu çevirme gücü piyasalarda her geçen gün daha fazla sorgulanıyor.

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