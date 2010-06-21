İtalya'ya da hayal kırıklığı bitmiyor

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İtalya - Yeni Zelanda: 1 - 1

Dünya Kupası F Grubu maçında İtalya, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Son Dünya Şampiyonu yine etkisiz bir oyun sergilediği maçta güçsüz rakibi Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider çıkma şansını zora soktu. İtalya gruptan çıkmak istiyorsa son maçta Slovakya'yı mutlak yenmek zorunda.Maç İtalya için bir şokla başladı. Maçın 6. dakikasında, Yeni Zelanda'nın kullandığı serbest vuruşta, Cannavaro'nun yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Smeltz, ufak bir dokunuşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol İtalyan taraftarlarda adeta soğuk duş etkisi yarattı.Bu dakikadan sonra beraberlik için bastıran İtalya, uzaktan şutlarla gol aradı. Maçın 16. dakikasında İtalya ilk büyük tehlikesini yarattı. Pepe'nin kullandığı kornerde 6 pasta bomboş durumda olan Chielini topu kaleye göndermek yerine zor olanı yaparak top üstten auta çıktı. Gök Mavililer aradığı golü 29. dakikada buldu. De Rossi'nin düşürülmesi sonucu kazanılan İtalya, İaquinta'nın attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı boyunca ataklarını sürdüren Gök Mavililer, skoru değiştiremedi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.NTV Spor'un haberine göre maçın ikinci yarısı da İtalya'nın ataklarıyla geçti. Yeni Zelanda istediği sonucu almış olmasının verdiği güvenle oyunu kendi sahasında kontrol etti. İtalya ise mutlak kazanmak için rakibinin üstüne gitti. Teknik direktör Marcelo Lippi, skloru değiştirmek için önce Camoronesi ve Di Natale daha sonrasında ise Pazzini'yi oyuna soktu.İtalya 60. dakikada çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı, De Rossi'nin güzel ara pasında topla buluşan Iaquinta topa çok kötü vurdu ve top auta çıktı. 70. dakikada Montolivo uzaktan mükemmel bir şut çıkardı ancak bu kez de kaleci Paston gole izin vermedi. Yeni Zelanda'da 82. dakikada Wood'un sol çaprazdan çektiği şut İtalyanlar'ın yüreğini ağzına getirdi. Ancak bu pozisyonda gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.İtalya'da İaquinta beraberlik golüne imza atsa da girdiği gol pozisyonlarındaki kötü vuruşlarıyla hayal kırıklığı yarattı. Yeni Zelanda'da ise kaleci Patson başarılı kurtaruşlarıyla dikkatleri çekti. İtalya kaptanı Fabio Cannavaro bu maçla birlikte 17. Dünya Kupası maçına çıktı ve Dina Zoff'a ait olan İtalya rekorunu egale etti.MbombelaCarlos Alberto Batres (Guatemala), Leonel Leal (Kosta Rika) Carlos Pastrana (Honduras)Federico Marchetti, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Domenico Criscito, Riccardo Montolivo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio (Dk 61 Giampaolo Pazzini), Vincenzo Iaquinta, Simone Pepe (Dk. 46 Mauro Camoranesi), Alberto Gilardino (Dk. 46 Antonio Di Natale)Mark Paston, Winston Reid, Ryan Nelsen, Ivan Vicelich (Dk. 80 Jeremy Christie), Tommy Smith, Tony Lochhead, Leo Bertos, Simon Elliot, Chris Killen (Dk. 90 Andrew Barron), Rory Fallon (Dk. 62 Chris Wood), Shane SmeltzDk. 7 Smeltz (Yeni Zelanda), Dk. 29 Iaquinta (Penaltıdan) (İtalya)Dk. 15 Fallon, Dk. 28 Smith, Dk. 87 Nelsen (Yeni Zelanda)