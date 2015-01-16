İtalya'ya 24 saatte 778 göçmen geldi

İtalyan yetkililer tarafından kaçak göçmenlerin çok sayıda gemi ile yola
çıktıkları açıklandı. Bu gemilerde bulunan 778 kaçak göçmen sahil güvenlik
ekiplerinin yardımıyla İtalya'ya getirildi. Bir yetkili kaçak göçmenlerin
kurtarılması sırasında Somalili bir kadının gemide doğum yaptığını belirtti.
Doğan bebeğe Hamid İdris adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi
olduğu açıklandı.
İtalyan sahip güvenlik ekipleri dün Libya kıyılarından yola çıkan iki geminin
batma tehlikesi geçirdiğini bildirdi. Bu gemilerden ilkinde 286, ikincisinde ise
204 göçmenin bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik bu sabah Akdeniz'de 237
göçmeni daha kurtardı. Dün akşam ise Kuzey Afrika'dan yola çıkan 51 kaçak
göçmen Sicilya'ya ulaşmıştı.
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