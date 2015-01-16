İtalya'ya 24 saatte 778 göçmen geldi

İtalyan yetkililer tarafından kaçak göçmenlerin çok sayıda gemi ile yola

çıktıkları açıklandı. Bu gemilerde bulunan 778 kaçak göçmen sahil güvenlik

ekiplerinin yardımıyla İtalya'ya getirildi. Bir yetkili kaçak göçmenlerin

kurtarılması sırasında Somalili bir kadının gemide doğum yaptığını belirtti.

Doğan bebeğe Hamid İdris adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi

olduğu açıklandı.

İtalyan sahip güvenlik ekipleri dün Libya kıyılarından yola çıkan iki geminin

batma tehlikesi geçirdiğini bildirdi. Bu gemilerden ilkinde 286, ikincisinde ise

204 göçmenin bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik bu sabah Akdeniz'de 237

göçmeni daha kurtardı. Dün akşam ise Kuzey Afrika'dan yola çıkan 51 kaçak

göçmen Sicilya'ya ulaşmıştı.

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