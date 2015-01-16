T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İtalya'ya 24 saatte 778 göçmen geldi

İtalyan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de son 24 saat içinde 800 kaçak göçmeni kurtardı. Hamile bir kadının teknede doğum yaptığı açıklandı.

16 Ocak 2015 17:24

İtalyan yetkililer tarafından kaçak göçmenlerin çok sayıda gemi ile yola
çıktıkları açıklandı. Bu gemilerde bulunan 778 kaçak göçmen sahil güvenlik
ekiplerinin yardımıyla İtalya'ya getirildi. Bir yetkili kaçak göçmenlerin
kurtarılması sırasında Somalili bir kadının gemide doğum yaptığını belirtti.
Doğan bebeğe Hamid İdris adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi
olduğu açıklandı.

İtalyan sahip güvenlik ekipleri dün Libya kıyılarından yola çıkan iki geminin
batma tehlikesi geçirdiğini bildirdi. Bu gemilerden ilkinde 286, ikincisinde ise
204 göçmenin bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik bu sabah Akdeniz'de 237
göçmeni daha kurtardı. Dün akşam ise Kuzey Afrika'dan yola çıkan 51 kaçak
göçmen Sicilya'ya ulaşmıştı.

 

© dpa/HT/AG

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AkdenizSomaliliHamidLibyaKuzey AfrikaSicilya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24