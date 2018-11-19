İtalyanların yüzde 60'ı, "AB bizim için kötü" diyor

İtalyan anket şirketi Coldiretti, her 10 İtalyan’dan 6’sının Avrupa Birliği’nin kendileri için kötü olduğununu ifade ettiği anket sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre sadece yüzde 7’lik bir oran, AB’nin İtalya’nın çıkarlarına uygun olduğu yanıtını verdi.

Sonuçlara göre, İtalyanların yüzde 43’ü Avrupa Birliği’nin ekonomi politikalarının daha güçlü ekonomilere göre tasarlandığını AB’nin daha zayıf ekonomisi olan üye ülkeler hakkında az endişe duyduklarını düşünüyor.

28 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette bin kişi katıldı.

Ekim ayında Avrupa Komisyonu, İtalya’dan bütçe tasarısında değişiklik yapmasını talep etmişti. Komisyon bunun için İtalya’ya 3 hafta süre tanımıştı.

İtalya ise bütçe hedeflerini değiştirmeyeceğini açıkladı. İtalyan hükümeti bütçesinde 2019 yılı için 2.4 oranındaki açık hedefini değiştirmeyeceğini böylece seçim vaadlerini yerine getireceklerinde ısrar ediyor.

Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Luigi Di Mairo Bloomberg’e yaptığı açıklamada, AB’nin İtalya’nın gerçekliğini kavrayamadıklarını ve onlardan çok zorlayıcı bir bütçe talep ettiklerini belirtmişti. (DHA)