İtalyanların gözü F.Bahçe'de



Fenerbahçe yönetimi 2008-2009 futbol sezonu için transfer çalışmalarına son verdiğini internet sitesinden açıkladı.



Sezon sonuna kadar hiç bir transfer çalışması içinde bulunulmayacağı belirtilirken, kadrodaki yıldız oyunculara ise transfer teklifleri yağıyor. Semih'i Juventus'un istediği belirtilirken, Edu ve Lugano'ya bir başka İtalyan ekip Lazıo kanca attı.



Euro 2008'de dikkatleri üzerine çeken Semih Şentürk için Juventus bir kez daha devreye girerken, NTV Spor'a konuşan Semih Şentürk Sarı-Lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatarak, "Ben takımımdan ayrılmak istemiyorum" dedi. Golcü oyuncunun sezon sonunda Juventus'a transferinin tekrar gündeme gelebileceği de ifade edildi.



Öte yandan Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Edu ve Lugano'ya da Lazio talip oldu. Lazio yetkilileri Fenerbahçe ile temasa geçerken, Edu'nun 2011'e kadar sözleşmesinin bulunması görüşmeleri askıya aldı. İtalyan kulübü bu kez sözleşmesi bu sezon bitecek olan Lugano'yu istedi. Lugano'nun Fenerbahçe yönetimi ile henüz sözleşme yenilememesi Uruguaylı oyuncunun İtalya'ya transfer olabiliceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

