İtalyanlardan Trump'ı seçen ABD'lilere: Berlusconi deneyimine hazır olun

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından şok yaşayan kesimlere, "Berlusconi deneyimi" yaşayan İtalyanlardan dayanışma mesajı geldi.

Donald Trump, başkanlığa aday olmasından bu yana hem İtalyan basınında hem de uluslararası medyada, İtalya'nın gaflarıyla ünlü eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye benzetiliyordu.

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından da, internet üzerinden yayınladıkları hiciv videolarıyla ün kazanan İtalyan komedi grubu The Jackal, ABD'lilere gelecekte neler beklemeleri gerektiğini gösteren bir video hazırladı.

"Berlusconi deneyimi" isimli video 9 Kasım'dan bu yana 1,2 milyon kişi tarafından izlendi.

Amerikalılara "Trump'ı mı seçtiniz? O zaman Berlusconi deneyimine hoş geldiniz! Şimdi sempatik şakalara hazır olun" diye seslenilen videoda Berlusconi'nin "komik şakaları", "uluslararası rezillikleri", "cinsiyetçi esprileri", "problem çözme becerisi" başlıkları altında İtalyanları kızdıran ve utandıran davranışlarından örnekler veriliyor.

Berlusconi'nin Barack Obama için "Genç, yakışıklı ve aynı zamanda yanık tenli" demesi, Avrupa Parlamentosu'nun Alman Başkanı Martin Schulz'u "Nazi kampı gardiyanına" benzetmesi, "Güzel kızlara düşkün olmak eşcinsel olmaktan iyidir" şeklindeki sözleri, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i kızdırdığı ve çadırda kalan depremzedelere "kamp tatiline gittiğinizi düşünün" dediği anların görüntüleri yer alıyor.

Videonun sonunda ise "Donald Trump size Berlusconi deneyimi yaşatacak. Ancak bir farkla: Trump'ın nükleer silahları da olacak" uyarısı patlama görüntüleri eşliğinde dile getiriliyor.

İtalya basınındaki haber ve yorumlarda da Berlusconi ile Trump'ın güzel kadınlara düşkünlükleri, her ikisinin de iki kez boşanmış olması, seks skandalları, iş dünyasında zenginleştiınkten sonra politikaya girmeleri, göç karşıtlıkları gibi benzerliklerine dikkat çekiliyor.

Her iki lideri de, "ırkçı, faşist, yalancı, benmerkezci, kötü saçlı milyarder iş adamları" diye tanımlayan yorumcular da bulunuyor.