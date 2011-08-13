-İtalyanlar tuzu seviyor ROMA (A.A) - 13.08.2011 - Yapılan bir araştırmada, İtalyanların tuz tüketiminde dünya ortalamasının bir hayli üstünde oldukları ortaya çıktı. İngiltere'nin Warwick Üniversitesinde görevli profesör Francesco Capuccio'nun araştırmasına göre, İtalyanlar beslenme alışkanlıkları nedeniyle dünyanın pek çok ülkesine göre kötü bir durumda. Uzmanlara göre, günlük tuz tüketim oranı yüzde 1 olması gerekirken, İtalya'da bu oranın ortalama 10,8 gram olduğu ifade edildi. Erkeklerde bu oranın 12, kadınlarda ise 10 gram olduğu kaydedildi. İtalyanların tükettiği tuzun yüzde 20'sinin baharat olarak yemeklere katıldığı bilgisini veren Carpuccio, süpermarketlerden alınan yiyeceklerden de vücuda giren tuz oranının yüzde 80 olduğuna dikkati çekti. Eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantılarında sağlıkta gelecek 10 yılın önceliklerinin konuşulacağını belirten Carpuccio, "Hükümetlere tuz tüketiminin azaltılması için alınabilecek önlemler konusunda çağrı yapmaya karar verdik" dedi. Uzmanlar, fazla tuz tüketiminin kalp hastalıklarına neden olmada ilk sıralarda yer aldığını ifade ediyor.