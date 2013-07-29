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Spor

İtalyanlar Terim'i unutamıyor

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, İtalya'da büyük ilgi gördü.

29 Temmuz 2013 14:16

Slovenya kampı sonrası Napoli ile oynayacağı özel maç için 2 gün önceden İtalya'ya gelen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, şehirde dolaşmaya çıktığı anlarda İtalyan futbolseverlerin hücumuna uğradı. 
 
Neredeyse 100 metrede bir durdurulan tecrübeli çalıştırıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen İtalyan hayranlarını kırmadı. Başta Napolili taraftarlar olmak üzere, her yaş grubundan kadın-erkek bütün İtalyanlar, Fatih Terim'e "Grande" diye seslenirken, onu yeniden İtalya'da görmek istediklerini dile getirdiler.
 

'Yeniden İtalya...' 'Neden olmasın?'

 
Yoğun ilgiye rağmen herkese cevap vermeye çalışan Fatih Terim, "Sizi yeniden İtalya'da görmek istiyoruz" şeklindeki futbolseverlere "Neden olmasın?" cevabını verdi.

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