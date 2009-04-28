İtalyanlar Semih'in peşinde







Fenerbahçe'nin yeni sezonda nasıl bir kadro kuracağı merakla beklenirken, Semih Şentürk için Avrupa kulüpleri sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Çizmenin önemli futbol portallarından tuttomercato, değeri yaklaşık 8 milyon lira olarak gösterilen ve Fenerbahçe ile 2010 yılına kadar sözleşmesi olan Semih Şentürk'ü Fiorentina'nın izlemeye aldığını ve sezon sonunda resmi teklifi yapmayı planladığını ileri sürdü.



Tutto Mercato haberinde Semih'in bir çok Avrupa takımı tarafından da izlendiğini belirtti. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, dün iyileştiği açıklanan Alex'in bugün ağrılarının tekrarladığı öğrenildi. Brezilyalı yıldız sabahki antrenmana çıkamazken, yoğun tedavi altında tutulduğu ve oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.



Diger sakatlar Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nun ise tamamen iyileştikleri, görev verilmesi halinde pazar günü forma giyebilecekleri öğrenildi.



