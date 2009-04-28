T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalyanlar Semih'in peşinde

28 Nisan 2009 20:06




Fenerbahçe'nin yeni sezonda nasıl bir kadro kuracağı merakla beklenirken, Semih Şentürk için Avrupa kulüpleri sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Çizmenin önemli futbol portallarından tuttomercato, değeri yaklaşık 8 milyon lira olarak gösterilen ve Fenerbahçe ile 2010 yılına kadar sözleşmesi olan Semih Şentürk'ü Fiorentina'nın izlemeye aldığını ve sezon sonunda resmi teklifi yapmayı planladığını ileri sürdü.

Tutto Mercato haberinde Semih'in bir çok Avrupa takımı tarafından da izlendiğini belirtti. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, dün iyileştiği açıklanan Alex'in bugün ağrılarının tekrarladığı öğrenildi. Brezilyalı yıldız sabahki antrenmana çıkamazken, yoğun tedavi altında tutulduğu ve oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Diger sakatlar Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nun ise tamamen iyileştikleri, görev verilmesi halinde pazar günü forma giyebilecekleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24